Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'nde skopi cihazı kullanıma sunuldu

Kastamonu'da bulunan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'nde hizmete alınan son teknoloji skopi cihazı ile beyin cerrahi, ortopedi ve üroloji alanındaki tedavi süreçlerinde anında görüntüleme imkanı sunacak.

Kastamonu'da bulunan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, yaptığı yatırımlar ile hastaların tedavi sürecine katkı sağlıyor. Bu çerçevede, beyin cerrahi, ortopedi ve üroloji alanında kullanılan skopi cihazı, hizmete alındı. Ortopedi ve travmatoloji hekimlerinin yaptığı protezlerin konumlandırılması ve plakların yerleştirilmesi gibi birçok alanda hızlı görüntüleme imkanı sağlayacak skopi cihazı, anatomik bölgelerdeki kırıkların onarımında sıklıkla kullanılacak.