(Özel) Prematüre buzağı “Kubilay”ı ölmesin diye evinde besliyor

Bu sayede 15 kilogram doğan prematüre buzağı, 1 haftada üç kilo alarak hayata tutunmayı başardı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Yukarı Arslanlı Köyünde çiftçilik yapan İlhan Çakmakoğlu, Aralık ayı içerisinde prematüre doğan buzağısını evine getirip ona özel bir ilgiyle bakıyor. Çakmakoğlu, bebek şampuanıyla yıkayarak temizlediği buzağıyı, evin bir odasında oluşturduğu alana yerleştirdi. Yaşamasını çok istediği buzağıya “Kubilay” adını veren ve bir ay daha evinde bakmayı planlayan Çakmakoğlu, buzağıyı annesinin sütüyle biberonla besliyor.

Veteriner Hekim ile besicilerinin özel ilgisini sonrası hayata tutunan ve prematüre doğduğu için eksik olan yaşam fonksiyonlarını tamamlayan buzağı, evde özel olarak bakıldığı için 1 haftada üç kilo alarak hayata tutunmayı başardı. 8 aylıkken erken doğum sonrası doğan prematüre buzağı, 9 ay 10 gününü tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakılacak.

“40 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa başımıza geliyor”

40 yıldır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını söyleyen İlhan Çakmakoğlu, “Bir tane Doğu Arjantin köpeğimiz hastalandı. Köpeğimizin arka tarafı felçli gibi arka ayaklarına basamaz haldeydi. Bende veteriner hekimi arayarak durumu bildirdim. Veteriner Hekim arkadaşımız köyümüze gelip köpeğimizi tedavi etti. Ardından ahırda hamile olan büyükbaş hayvanımızın da rahatsız dediğimizde onu da muayene etti. Veteriner Hekim, yaptığı muayenede doğumun başladığını söyledi. Bunun normal bir şekilde doğum olamayacağını söyleyip, sezaryenle buzağıyı alacağını söyledi. Veteriner hekimimiz, hayvanımızı operasyonla buzağısını annesinin karnından sağ salim aldı. Şuan annesi ve buzağımız ikisi de sağ salim hayatta. Bu normal bir doğum değil, 8 aylık prematüre bir doğum olduğundan bunu hijyenik bir ortamda bakıyoruz” dedi.

40 yıldır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Çakmakoğlu, “İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor” diye konuştu.

“1 saatlik yorucu bir operasyon sonrası buzağıyı anne karnından aldık”

1 saatlik yorucu bir operasyon sonrası buzağıyı anne karnından sağlıklı bir şekilde aldıklarını belirten Çakıroğulları Veteriner Kliniği Sahibi Veteriner Hekim Birol Yürük ise, “Yetiştiricimiz İlhan Çakmakoğlu beni, Arjantin Dogo ırkı bir köpeğinin rahatsız olduğu için aradı. Geldiğimizde muayenesini ve tedavisini yaptık. Daha sonra ahırda bir tanede ineklerinin rahatsız olduğunu söyledi. Onun muayenesini de yaptık. Genel muayeneyi yaptıktan sonra ineğin erken doğum için yavru sularının geldiğini ve doğum aşamasının başladığı teşhisini koyduk. Muayenede buzağının prematüre buzağı, dişlerinin tam oluşmadığı ve genel vücut itibariyle de zayıf olduğunun farkına vardık. Serviks kanalı dardı ve bu yüzden buzağı çekerek çıkardığımız da basınca dayanamayıp ölebileceğini ve bu yüzden sezaryen operasyonu yaparak buzağımızı daha sağlıklı bir şekilde alabilme ihtimalimizin yüksek olduğunu yetiştiricimize söyledik. O da buna razı olduğunu söyledi. Buzağımızın erken doğum olmasından dolayı tam gelişememişti, bu yüzden küçük odaklı kanamalar ve şikayetler şekillendi. Bunları çeşitli kanama kesici ilaçlar kullanarak yatıştırdık ve bir saat içerisinde operasyonumuzu tamamladık. Operasyon sonucunda buzağımıza çeşitli aneleptikler uygulayarak solunum sistemi ve vücut derecesini dengeleyici bir takım ilaçlar uyguladık. Ameliyattan sonra buraya bakım ünitesine ve bu şekilde aynı kendi bir çocukları gibi buzağıya bakarak ilgileniyorlar” şeklinde konuştu.

“Normal şartlarda bir buzağı 40 ila 90 kilo arasındadır”

Buzağıların normal doğum ağırlığının 40 kilo ila 90 kilo arasında olduğunu vurgulayan Birol Yürük, “Prematüre ve erken doğum olan 15 kilo canlı ağırlığındaki Kubilay isimli bu buzağımız, meslek hayatımda bir ilk oldu. Yaklaşık 12 yıldan beri veteriner hekimim birçok sezaryen ameliyatı yaptım. Ancak genellikle iri doğumlar için yaptığımız bu sezaryen ameliyatını ilk defa küçük prematüre buzağı için yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Evde özel olarak bakıldığı için buzağımızın sağlığı gayet iyi”

Evde özel odada bakıldığı için prematüre doğan buzağının sağlığının şuanda gayet iyi olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Yürük, şöyle konuştu: “Buzağımızın sağlığı gayet yerinde, ilk 24 saat çok kritikti. Türkiye'de çok fazla bir örneği yok bu şekilde özellikle erken doğumlarda prematürel doğan doğumlarda operasyondan sonra özellikle buzağının hijyenik ortamda kalması bu durumlarda çok önemli. Buzağımızın sağlığı gayet iyi, yaşam fonksiyonlarını da tamamladı. Özellikle buzağılarda gebeliğin son 6 ile 9 aylık arasında akciğer ve iç gelişimini tamamladığından bu özellikle akciğer gelişimi biraz zayıftı, onu da atlatmış olduk bu hijyenik ortam sayesinde. Buzağımızın sağlığı gayet yerinde, annenin sağlığı gayet yerinde, hayvanların sağlığı insanların mutluluğudur diyoruz”

“9 ay 10 gününü evde tamamlayınca doğal yaşamına geri bıkacağız”

8 aylıkken prematüre doğan buzağının enfeksiyon riski oluşturduğu için evde bakıldığına işaret eden Yürük, şöyle devam etti: “Prematüre doğan bu buzağımız, enfeksiyon riski oluştuğu için dışarıda bu hijyenik ortamda 9 ay 10 günlük süresini tamamlandığında buzağı kulübelerimize alacağız. Burada bağışıklık sistemi tam şekillendikten sonra ve hastalıklara karşı daha dirençli hale geldikten sonra normal yaşam ortamına buzağımızı almış olacağız”