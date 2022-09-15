Pandemide yazdığı şiiri okuyan öğretmen büyük alkış aldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde "İlköğretim Haftası" programında kürsüye çıkarak pandemi sürecinde yazdığı şiiri okuyan öğretmen, vatandaşlardan alkış aldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "İlköğretim Haftası" programında kürsüye çıkarak pandemi sürecinde yazdığı şiiri okuyan öğretmen, vatandaşlardan alkış aldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "İlköğretim Haftası" çerçevesinde Tosya İlkokulu'nda program düzelendi. Programa Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin hazırladığı programda sınıf öğretmeni Ayşe Gül Rumelioğlu mikrofonu alarak pandemi döneminde yazmış olduğu "Okullar Çiçek Açtı'' başlıklı şiirini okudu.
Öğrencilerin şiir okumasını beklerken öğretmenlerinin şiir okuduğunu gören vatandaşlar ve öğrenciler, Ayşe Gül Rumelioğlu'nu alkışladı.