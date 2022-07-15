Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Kastamonu'da panelvan araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu İnönü Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen panelvan araç ile Hasan S. idaresindeki 37 ABA 745 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Hasan S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan S., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.