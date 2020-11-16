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Park halinde çalıştırılmak istenen otomobil alev aldı

Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, araçta maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi mevkisinde Hüseyin İ, park halindeki otomobiline bindikten sonra aracını çalıştırmak isterken motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün ihbarı sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan araç kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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