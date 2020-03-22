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Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu’da Akmescit Mahallesinde park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Çankırı Sokak üzerinde gece geç saatlerde park halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangını, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın sonrasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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