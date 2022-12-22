Park halindeki motosikleti çalıp parçalayan şahıs, parçaları satmak isterken yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde park halindeki motosikleti çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikleti bulmak için harekete geçti. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından motosiklete ait parçaları satmaya çalışan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.