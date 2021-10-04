İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki yanan 2 otomobil hurdaya döndü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde park halinde çıkan yangında yanan 2 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halinde çıkan yangında yanan 2 otomobil, kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Pulcular Mahallesi Sukukise Sokak'ta sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle C.A.'ya ait 06 FL 6691 plakalı otomobil ile S.K.'ye ait 06 AZU 54 plakalı park halindeki iki otomobil bir anda yanmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan otomobilleri söndürdü. Araçlar yangında kullanılmaz hale gelirken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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