Park halindeyken hareket eden hafif ticari araç, D100'de tıra çarpıştı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu üzerindeki bir benzinlik istasyonunda park halinde olan hafif ticari araç, el firenin çekilmemesi sebebiyle hareket ederek, seyir halinde olan tıra çarptı.

Kaza, Kastamonu'nu Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BZB 087 hafif ticari araç, yol üstündeki benzinlik istasyonunda park halinde bulunduğu sırada, el freninin çekilmemiş olmaması sebebiyle hareket etti. İçerisinde kimsenin bulunmadığı hafif ticari araç D100 karayoluna çıktı. Yola çıkan hafif ticari araç, seyir halinde olan yabancı plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durdu.

Kazada can kaybı ya da yaralan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.