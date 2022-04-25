Pat pat tıra çarptı, buruları bile kanamadan kurtuldular

Kastamonu'da tarım aracının tıra çarpan pat pattaki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Doğanyurt karayolunda meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa D. yönetimindeki 78 AV 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tarım aracında bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.