Pat patın altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Akgüney Köyü Fidimse Mahallesi'nden Doğanyurt ilçesine bağlı Baldıran köyüne giden S.Y. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada Hasan Kaya (61), Mehmet Erdoğan ve S.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mehmet Erdoğan da hastanede tedavi altına alınırken, pat pat diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü S.Y.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.