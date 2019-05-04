Patpat aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde istinat duvarından düşen patpat aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin'de ikamet eden 50 yaşındaki İbrahim Bozkurt, tarım aracı olarak kullanılan ve patpat diye tabir edilen araçla istinat duvarından düştü. Patpat aracının altında kalan İbrahim Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet güçlerinin incelemesinin ardından İbrahim Bozkurt'un cenazesi, Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.