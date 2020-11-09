İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı.


Edinilen biliye göre, Cide'den Güren köyü istikametine gitmekte olan A.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen patpattan kendi imkanlarıyla çıkan A.Y. yaralanırken, tarım aracı ise çekici marifetiyle uçtuğu yerden kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.