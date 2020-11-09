Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı.

Edinilen biliye göre, Cide'den Güren köyü istikametine gitmekte olan A.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen patpattan kendi imkanlarıyla çıkan A.Y. yaralanırken, tarım aracı ise çekici marifetiyle uçtuğu yerden kurtarıldı.