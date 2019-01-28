Pendik'te Kastamonu Derneğinin Kültür Evi hizmete açıldı

İstanbul Pendik'te Kastamonu Derneğinin kültür evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Pendik'te Kastamonu Derneği tarafından yaptırılan kültür evi hizmete açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Kabil, MHP İlçe Başkanı Yüksel Cebe, Kas-Der Başkanı Remzi Şen, Pendik Dernekler Federasyon Başkanı Av. Ramazan Öztürk, Pendik Müftüsü Hüseyin Baş ile çok sayıda davetli ve Kastamonulu vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Pendik'te Kastamonu Derneğinin kültür binasının hizmete açılmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kültür binasının hizmete girmesinde emeği geçen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Mimarisi ve iç donanımı ile Pendik'te Kastamonu kültürünü yaşatan binamızın Pendik'in sosyal ve kültür hayatına katkı sunacaktır” dedi.

Pendik'te güzel bir mimari ile güzel bir kültür evinin kazandırıldığını söyleyen Demir, “Bu Kültür Evi yapımında emeği geçen başta Pendik Belediye Başkanımız Kenan Şahin, Belediye Başkan Yardımcımız Cevat Yaman, Kas-Der Pendik Şube Başkanı Hüseyin Demircan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kültür evinin açılış kurdelesi kesildi ve kültür evi davetliler tarafından gezildi.