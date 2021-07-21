Piknik yaptıkları kamelyanın altında kaldılar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelya çöktü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelya çöktü. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Küçüksu Mesire Alanında piknik yapan ailenin üzerine kamelyanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu göçük altından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.