Pınarbaşı'nda turizm danışma bürosu açıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Turizm Danışma Bürosu açıldı.

Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen Turizm Danışma Bürosu açılışına Vali Yaşar Karadeniz, Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Pınarbaşı'na son birkaç yıldır yapılan hizmetleri sizler çok iyi görüyorsunuz. Bu nihai hedef değil. Hedef burayı tüm turizm unsurlarıyla Türkiye'nin ve hatta dünyanın birçok ülkesinde tanınır bilinir yapmak. Bir başka hedef, buraya gelen misafirleri en az 1 gece ağırlamasını sağlamak olmalıdır. Bir başka hedef, Kastamonu'ya gelen turistlerin Kastamonu'da ortalama konaklamasını iki gün üzerine hatta üçlere çıkarmak lazım. Bu Kastamonu'nun ilçelerinin de merkez gibi gelişmesini sağlamakla olacak” dedi.

“Pınarbaşı, önemli bir cazibe merkezidir”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise, “Pınarbaşı'nda kanyonları, mağaralar ve şelaleleriyle her zaman insanların, turistlerin ilgisini çeken çok güzel alanlar var. Buralara milli parklar olarak son birkaç yıl içerisinde çok önemli yatırımlar, projeler ve çalışmalar yaptık. Bundan sonra da inşallah çeşitli planladığımız projeler var, onlar devam edecek. Yapılan çalışmalar neticesinde ziyaretçi sayılarında önemli artış tespit ettik. Ziyaretçilerin gezmek için geldiği yerlere rahatlıkla ulaşmaları için bir yere ihtiyacımız vardı bunun için de bu tanıtım bürosunu yapmış olduk” diye konuştu.

“Turizm bürosunun ilçemize katkısı büyük olacaktır”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, “Kastamonu'da yıldızı parlayan bir ilçe Pınarbaşı. Seçildikten kısa bir süre sonra Kastamonu'daki turizm tanıtım bürosunu görüp fotoğrafını çektikten sonra Milli Parklar Bölge Müdürümüze attım. Pınarbaşı'na da böyle bir yerin yakışacağını Sayın Bölge Müdürümüze söyledim. Onlar da kısa bir süre sonra bunu kazandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Pınarbaşı'nı Cide'ye bağlayacak Kerte yolunun projesi tamamlanmak üzere”

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise, şunları söyledi: “Pınarbaşı gerçekten çok özel bir yer. Kastamonu'nun her ilçesi birbirinden daha güzel ama vekilliğimiz döneminde de benim hep hayalimde bu konuştuğumuz bölgeyi Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtılması gerektiğini bakanlarımızla istişare yapmıştık. Burasıyla ilgili geniş hayaller kurmuştuk. Bu hayallerin belirli kısımları zamanla aşılıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Pınarbaşı, doğa turizminde Türkiye'nin çekim merkezi belki de dünyanın çekim merkezi olacak. Sayın Valimiz, Kastamonu için bir kazançtır, kendisine teşekkür ediyoruz. Genellikle turizmle alakalı tanıtılmışlık noktasında çok gerilerde kalan bir Kastamonu'yu, geldiği bugünden bir yana her alanda her şekilde tanıtım için büyük gayretler gösteriyor. Vekillik dönemimizde Sayın Bölge Müdürümüzden ne talep ettiysek bir dediğimizi iki etmedi, kendisi de bizim için bir kazançtır. Bizim, bunların yanı sıra burasıyla alakalı önemli bir çalışmamız var. Pınarbaşı'nı, Kerte üzerinden Cide'ye bağlamak için bir yol projesi var. Bu yolunda projesi bitmek üzere, çünkü zor şartlar altında yapıldı burasının projesi. İnşallah proje bittiğinde de şuan görevdeki milletvekillerimizle, valimizle, siyasilerimizle birlikte bakanlığımızın kapısını çalıp ihalesinin de yapılması noktasında girişimlerimiz olacak. Buraya gelen insanların nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Haritaya baktığı zaman gideceği yerin ne kadar mesafede olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu büronun önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum. Turizmin en önemli yollarından bir tanesi de budur, çünkü Valla Kanyonu'nun, Horma Kanyonu'nun önemli taraflarından bir tanesi de bu bürodur”

Konuşmaların ardından Turizm Danışma Bürosunun açılışı yapıldı. Açılışın ardından Vali Karadeniz, beraberindekilerle birlikte Turizm Danışma Bürosunu inceledi.