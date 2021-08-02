Pişkin: "Yangınların üstesinden geleceğiz”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları ile ilgili "Devletimiz bunun da üstesinden gelecektir inşallah" dedi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tosyalı Hemşehrilerim, ülkemizi tehdit eden orman yangınlarına karşı hepimiz teyakkuz halinde olmalıyız. Bu yangınları çıkaran vatan hainlerine geçit vermememiz gerektiği gibi, kendi ihmalimizden kaynaklanabilecek yangınlara da asla fırsat tanımamalıyız. Bundan mütevellit; İlçemiz genelinde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve nem oranın düşük olmasından dolayı orman yangını riskinin yüksek olması sebebiyle; ormanlara girilmemesi ve piknik yapılmaması, orman içinde ve ormana yakın yerlerde ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi ve özellikle yabancı plakalı araçların ve şüpheli kişilerin ormanlarda ve köylerde görüldüğü anda muhtarlıklarımız ve vatandaşlarımız tarafından jandarma ve emniyet birimlerimize derhal haber verilmesini önemle rica ediyorum. Yangına maruz kalmış ve mağdur edilmiş halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve yangın işçilerimize ise yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz bunun da üstesinden gelecektir inşallah"