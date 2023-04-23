İhlas Haber Ajansı

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Polis ekipleri araçları bu sefer bayramlaşmak için durdurdu

Kastamonu’da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri yola çıkan yolcuların bayramını kutlayarak trafik kurallarının önemini hatırlattı.

Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri yola çıkan yolcuların bayramını kutlayarak trafik kurallarının önemini hatırlattı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı yola çıkan sürücülerin yaşayabileceği kazaları en aza indirmek için denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler denetimlerde sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtarak trafik kurallarını hatırlattı. Ekipler ayrıca vatandaşlarla bayramlaştı. Aileleri ile yolculuk eden çocukları da unutmayan ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

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