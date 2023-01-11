Polis ekipleri arama yaptığı iş yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca eke geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir işyerinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.