İhlas Haber Ajansı

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Polis ekipleri arama yaptığı iş yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca eke geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca eke geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir işyerinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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