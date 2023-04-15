İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerinden bayram öncesinde otobüs terminelinde emniyet kemeri hatırlatması

Kastamonu’da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde vatandaşlara ve sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Kastamonu'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde şehirlerarası otobüs terminalinde vatandaşlara ve sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu.


Kastamonu'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kazaları en aza indirmek için alınan tedbirler çerçevesinde Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış yapan yolcu otobüslerinde vatandaşlar ve sürücülere emniyet kemerlerini takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler tarafından sürücülere trafik kuralları da hatırlatıldı.

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