İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Kastamonu’da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdiKastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, Kastamonu il merkezinde bulunan bulunan Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine, trafik farkındalık eğitimi verildi.

Kastamonu'da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, Kastamonu il merkezinde bulunan bulunan Candaroğulları İlkokulu öğrencilerine, trafik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uyulması, emniyet kemerinin önemi ve kazaların önlenmesi amacıyla bilgiler verildi.

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