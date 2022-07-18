İhlas Haber Ajansı

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Polis ekiplerinin baskın düzenlendiği evlerden metamfetamin çıktı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda 58,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda 58,65 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yabancı uyruklu iki şahsın evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 58,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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