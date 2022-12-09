Polis ekiplerinin şüphesi ele verdi: Uyuşturucuyla ili yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sırasında, içerisindeki şahısların durumundan şüphelenerek bir araç durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.