Polisi fark edip uyuşturucuyu araçtan atan şahıslar ‘Ceku'dan kaçamadı

Kastamonu'da polis ekiplerini fark edip, yanlarında bulundurdukları uyuşturucu maddeyi karanlıktan faydalanarak atan şahıslar gözaltına alındı. Şahısların attığı metamfetamin, dedektör köpeği “Ceku” tarafından bulunurken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yapılan denetimi fark eden O.H., H.Y., ve K.H. isimli üç şüpheli, araçlarında bulunan uyuşturucu maddeyi gecenin karanlığından faydalanarak dışarı attı. Durumu fark eden ekipler tarafından şahıslar gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği “Ceku” ile çevrede yapılan aramada poşetlenmiş halde 19,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahısların aracında yapılan aramalarda ise 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan aparat, 13 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipet, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 2 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.