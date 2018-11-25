Pompeipolis Antik Kentine ören yeri kazandırılacak

Taşköprü Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı girişimleri sonucu Zımbıllı Tepe Mevkii'nde bulunan Pompeipolis Antik Kenti kazı çalışmaları alanında yapılacak olan “Ören Yeri Düzenleme ve Ziyaretçi Alanı” projesi start aldı.

2006 yılından bu tarafa devam eden Pompeiopolis Antik Kentinin bulunduğu Arkeolojik Sit Alanı'nda geçtiğimiz yıllarda Ören Yeri Depo Müzesini hizmete açan Taşköprü Belediyesi, alanın turizm potansiyelini arttırmak için projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda bölgeye gelen turistlerin antik kenti daha fazla ziyaret edip zaman geçirmelerine imkan sağlamak adına hazırlanan Ören Yeri Düzenleme ve Ziyaretçi Alanı projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülerek ihale edildi. Yüklenici firmanın Taşköprü'ye gelmesinin ardından Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın da katılımıyla, hazırlanan uygulama projesi üzerinde incelemeler yapılarak gerekli ilavelerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasına karar verildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Arslan, ilçede böyle önemli ve güzel bir projeyi daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Arslan, uygulama projesinin ardından projenin yapım kısmının hızlı bir şekilde tamamlanacağını dile getirdi.