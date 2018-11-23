Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: “Kudüs, 12 asır bizim olan bir şehir”

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da düzenlenen “Çınaraltı Söyleşileri”nin konuğu olan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Gül ve Ateş” adlı programda Kudüs'ün önemine dikkat çekti.

KYK Kastamonu İl Müdürlüğünün düzenlediği Çınaraltı Söyleşileri kapsamında Kudüs, “Gül ve Ateş” programında ele alındı. Programa katılarak gençlere seslenen Prof. Dr. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kudüs'ün önemini belirtti. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “12 asır bizim olan bir şehir. Bunu düşündüğümüz zaman ne kolay. Bu işin acı bir tarafıdır. Ayrı bir üzüntü verici tarafıdır. Ama 12 asır bin 200 sene bizim olan bir belde. Peygamber Efendimizin olduğu bir belde. Burası namazda kıblesi olmuş. Peygamberlere namaz kıldırmış olduğu bir belde. Böylede bizim açımızdan mübarek bir yerdir. Diğer 3 din içinde büyük anlam ifade ediyor Kudüs. Davud A.S.‘dan itibaren dini bakımdan önem kazanmıştır. Davud A.S.'ın aynı zamanda payitahtı idi” dedi.

“Cenab-ı Hak ilmi isteyene verir. Zenginliği istediğine verir”

Prof. Dr. Şimşirgil, “Tarihimiz tamamen böyle tarihlere, kronolojiye, şurada şu oldu, burada bu oldu. Yani tarihi bize bir teknik bilgi yığını haline getirdiler. Ve tarih şuurunu öldürdüler. Lazım değil bana bunlar. Bana ne ders verdiği lazım. Cenab-ı Hak ilmi isteyene verir. Zenginliği istediğine verir. Zenginliği aramakla bulamazsın. Parayı istediğine veriyor. İlmi isteyene veriyor. İlim kıymetli para kıymetli değil. Biz ilmi isteyen olalım. İlme talip olalım. İlim kıymetlidir. İlim seni korur. Parayı sen korursun. Paranın hesabı var. Helal malın hesabı haram malın azabı var derler. İlmin hesabı yok. İlim anladıkça, öğrendikçe artar. Harcadıkça artar, para harcadıkça azalır. İlim kıymetlidir. Onun için ilim sahibi bütün güzelliklerin sahibidir. Parayı nasıl kullanacağını ilim sahibi bilir. Para sahibi bilmez” şeklinde konuştu.

“Selahaddin Eyyubi İslam'ı temsil ediyor”

Prof. Dr. Şimşirgil, “Selahaddin Eyyubi'nin adı onun için adil hükümdar diye dünyanın her yerinde anılıyor. Selahaddin Eyyubi İslam'ı temsil ediyor. Ve adil hükümdar diye o gün Kudüs'e girenlerin yaptıklarını Kudüs ve Hıristiyan tarihçiler hala lanetlemeye devam ediyorlar birde bu var. Birde böyle bir hususiyet var. Bu bizim gözümüzü açmalı nasıl Kudüs bin 200 sene elimizde kalmış. Benim elimde Kastamonu kalacak diye ferman yok, İstanbul kalacak diye ferman yok. Kudüs'ün etrafında bulunan o meşhur surları çok büyük hala Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu eserlerdendir. Kanuni Devrini en adi bir devir olarak gösteren Muhteşem Yüzyıldır. En üzüldüğüm şahsiyetlerden biri de Hürrem Sultan'dır” şeklinde ifadelerini kullandı.

KYK Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak, Çınaraltı Sohbetlerinin bu yıl ilkini yaptıklarını ifade etti. Müdür Asrak, “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Çınaraltı Gençlik Söyleşilerinin bu yıl ki ilk programını burada tertip ediyoruz. Eğitim Faaliyetlerimiz var. Bu noktada yurtlarımızda barınan gençlerimizin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmek için destek olmak aralarında birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularını geliştirmek, bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir” diye konuştu.