“Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi” semineri düzenlendi

Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı iştirakleriyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 7 lisenin katıldığı “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilimi Tarihini Tanıtım” konulu eğitim semineri düzenledi.

İnebolu Kapalı Spor Salonunda Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Bilim Tarihçileri Sümeyye Baybara, Ayşegül Kutluca ve Mihriban Ataş tarafından öğrencilere yönelik verilen seminere İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, Şube Müdürleri Mesut Polat, Mehmet Göktaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerin ardından öğrenciler arasında yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye de 500 TL para ödülü verildi.

Prof. Dr. Sezgin'in hayatı ve çalışmalarının sinevizyon eşliğinde anlatıldığı seminerlerle Sezgin'in bilimsel mirasının gençlere ulaştırılması amaçlanıyor.

Seminerde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı, çalışmaları, bilimler tarihinin önemi ve Müslümanların bilimler tarihine katkıları hakkında bilgiler veren Sümeyye Baybara, “Bugün dünyada söz sahibi olmak için bilimlerde ileride olmak zorundasınız. Güçlü olan tarih yazıyor. Bugün Müslümanların aslında 800 yıllık birikiminin görmezden gelinmesi bugünkü güçlü olanların kendi tarihlerini yazıyor olmalarıdır. Bu noktada bilimler tarihindeki birçok ismimizden geçmişe bakıp, özgüven kazanıp gelecekte de kendi tarihimizi tekrardan yazmamız gerekiyor. Eğer ki bizim de ilerlemek istediğimiz nokta bilimler ise mevcut bilim birikimini en iyi şekilde okuyup en iyi şekilde icat yapmak yine bizlere düşüyor” dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Bilim Tarihçileri Sümeyye Baybara, Ayşegül Kutluca ve Mihriban Ataş'a hediye taktim etti.