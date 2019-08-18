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Psikolojik tedavi gören genç ölü bulundu

Kastamonu’da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 32 yaşındaki genç ölü bulundu.

Kastamonu'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 32 yaşındaki genç ölü bulundu.


Olay, merkeze bağlı Kırık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir Kastamonu Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen ve sürekli hastaneye tedaviye giden M.Ç.'den (32) ailesi bir süre sonra haber alamadı. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı.


Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kayıp olarak aranan şahıs, köye yakın bir noktada ölü bulundu. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından M.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


M.Ç.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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