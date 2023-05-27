Kastamonu’da Hanönü-Taşköprü karayolu üzerinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'da Hanönü-Taşköprü karayolu üzerinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü-Taşköprü karayolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 37 LL 127 plakalı otomobil, Taşköprü'de Mopak mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağırılan 112 Acil yardım ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.