Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde refüje çarparak yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi I. idaresindeki 55 ADJ 025 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çekerek yoldan çıktı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi I., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.