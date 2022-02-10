İhlas Haber Ajansı

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Saçaktan sarkan buz, park halindeki aracın üzerine düştü

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde saçaktan sarkan buz kütlesi, park halindeki aracın üzerine düştü.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde saçaktan sarkan buz kütlesi, park halindeki aracın üzerine düştü. Maddi hasar oluşan aracın camları da kırıldı.


Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde saçaklardan sarkan buz ve kar kütleleri vatandaşları korkutuyor. İlçe merkezinde çatı altına park halinde bırakılan aracın üzerine düşen buz kütlesi araçta maddi hasara sebep oldu. Aracın camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı.

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