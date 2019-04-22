Sağlık Bakanlığı tarafından Pınarbaşı'na ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya tahsis edilen 1 adet 4x4 ambulans, Pınarbaşı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmetinde kullanılmak üzere teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Pınarbaşı ilçesine tahsis edilen 4x4 ambulansın teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel Kutlu, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı M. Zahid Kaya, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Hakkı Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Erbil Gökmuharremoğlu, ilçede görev yapan personeller de katıldı.

Törenin ardından ambulans, Pınarbaşı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda kullanılmak üzere teslimi yapıldı.