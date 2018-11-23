Sağlık-Sen, Diş Hekimleri Gününü pasta keserek kutladı

Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanlığı olarak Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimlerinin “Diş Hekimleri Günü” ile tüm Ağız ve Diş Sağlığı çalışanlarının da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları haftasını kutlandı. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ile Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz'ün katılımıyla diş hekimleri ve hastane çalışanlarıyla birlikte pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, "Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı dileğiyle sağlıklı gülümsemelerin mimarı tüm Diş Hekimlerimizin “Diş Hekimleri Gününü”, tüm Ağız ve Diş Sağlığı çalışanlarımızın da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları Haftasını kutlarız. Bu önemli haftada insanımızın ağız ve diş sağlığına vermesi gereken önem işlenmekte ise de ağız ve diş sağlığı çalışanlarımızın ve diş hekimlerimizin sorunlarının gündeme getirilmesi ve taleplerinin karşılanması adına da önemli bir hafta olarak değerlendirilmelidir" dedi.