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Sağlık-Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Öz seçildi

Sağlık-Sen Genel Merkezi 6.

Olağan Genel Kurulunda Sağlık-Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanlığına Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz seçildi.


Sağlık-Sen Genel Merkezi, 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda, Sağlık-Sen Genel Disiplin Kuruluna seçilen üyeler arasında yapılan seçim sonucunda Sağlık-Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanlığına Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, Genel Disiplin Kurulu Sekreterliğine Sağlık-Sen Bartın Şube Başkanı Naci Durmuş, Genel Disiplin Kurulu Üyeliklerine Sağlık-Sen Sivas Şubesi Başkanı Adem Yaşin, Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünverdi, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz seçildi.


Sağlık-Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, “Değerli başkanlar tarafından yapılan seçim sonucu tevdi edilen görevin tüm camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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