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Sağlıkçılardan korona virüse karşı “Evinde Kal” mesajı

Kastamonu Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, korona virüse karşı ‘Evinizde Kalın’ mesajı verdi.

Kastamonu Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, korona virüse karşı ‘Evinizde Kalın' mesajı verdi.


Dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de etkileyen korona virüsü nedeniyle halka çok ihtiyaç olmadığı durumların haricinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kastamonu Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelleri bir araya gelerek, “Ellerini yıka, sosyal mesafeni koru, evinde kal. Bizler sizler için göreve hazırız” yazılı dövizlerle evde kal mesajı verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Devlet Hastanesi Doktoru Özkan Taşkın, yaşanan durumun en az kayıpla atlatılmasını temenni ettiklerini ifade ederek, “Biz bu süreçte tüm sağlık çalışanları olarak görev yerimizde görevimizin başındayız. Sizlerin de lütfen evlerinizde kalmanızı rica ediyoruz. Kurallara lütfen riayet edelim” diye konuştu.

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