‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında ödüller verildi

Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasının ödülleri verildi.

Çocuklarda ve gençlerde tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2011 yılından itibaren her yıl düzenlenen ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışması bu yılda yapıldı. Yarışma ilkokul, ortaokul ve liseler arasında görsel ve edebi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Bu yıl 9.'su yapılan yarışmaya Kastamonu'dan toplam 769 eserle katılım sağlandı. Mart ayı içerisinde Yeşilay temsilcilerinden ve çeşitli branş öğretmenlerinden oluşan 7 kişilik bir komisyon tarafından il birincileri seçildi. Seçilen 6 öğrenci, 81 ilde seçilen il birincileriyle Türkiye birinciliği için yarışacak.

Kastamonu'da dereceye giren öğrenciler için Doğa Kültür Köyü Öğretmenevinde ödül töreni düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Yeşilay Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı İzzet Serhat Köylü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Yaşar Dolapcı ve Mesut Şeker, Şube Müdürü Fatma Türkmen, Yeşilay temsilcileri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

Görsel kategoride Tosya Fevzipaşa İlkokulu Öğrencisi Simay Nihan Kaygısız, Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Öğrencisi Yağmur Yıldırım, Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Edanur Kasırgaoğlu'na, Edebi kategoride Gazipaşa İlkokulu Öğrencisi Arda Altunöz, Kastamonu Bilim Sanat Merkezi Öğrencisi Betül Sena Kuzu ve Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencisi Betül Topçu'ya ödülleri Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Dernek Başkanı İzzet Serhat Köylü tarafından verildi.