Şahin ve Albayrak'a rütbeleri tevdi edildi

Kastamonu Asayiş Şube Müdürü Mesut Şahin ile Kastamonu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Şahin Albayrak'a rütbeleri tevdi edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli başarılı çalışmalara imza atan Kastamonu Asayiş Şube Müdürü Mesut Şahin ile Kastamonu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Şahin Albayrak, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine getirildi. Bu kapsamda Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliği'nde rütbe tevdi töreni düzenlendi. Törene Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile Emniyet Müdür Yardımcıları Ayhan Atseven ve Özcan Güler ile şube müdürleri de katıldı. Karabulak, Kastamonu Asayiş Şube Müdürü Mesut Şahin ile Kastamonu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Şahin Albayrak'a rütbelerini tevdi ederek görevlerinde başarılar diledi.