Sahte alkol Romanya uyruklu kadını canından etti

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Sümenler köyünde misafir olarak bulunan Romanya uyruklu Türk vatandaşı kadın, sahte alkol aldıktan sonra yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Romanya uyruklu Türk vatandaşı 40 yaşındaki M.A. isimli kadın, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyüne 20 Aralık günü misafir olarak geldi. Ev sahibi C.B. (55) tarafından imal edilen alkollü içkiyi içen kadın, daha sonra uyumaya gitti. Romanya uyruklu M.A., misafir olarak gittiği evdeki yatağında ölü bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Taşköprü ilçesi Hacıali köyünde yaşayan Y.K. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollardan içki üretip, ticaretini yaptığı belirlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın ikametinde yaptığı aramada 420 litre el yapımı alkollü içki, 1 litre yeni imal edilmiş rakı, 4 adet fermente içki yapımında kullanılan hava musluğu kiti ve alkollü içki yapımında kullanılan laboratuvar malzemeleri ele geçirildi. Olay ile ilgili Y.K. isimli şahıs yakalanarak "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "4733 Sayılı TAPDK Kanununa Muhalefet" ve "kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye atacak şekilde her türlü yenilecek ve içilecek maddeleri tedarik, imal ve bulundurmak" suçlarından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.