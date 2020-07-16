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Sahte alkol üreten şahıslara operasyon

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahte alkol üreten ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahte alkol üreten ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı yaparak ülkenin güvenliğine, devletin vergi kaybı yaşamasına ve yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabet ile haksız kazanca yol açan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Cide'de yapılan operasyonda ev ve işyeri aramasında; 2 adet ruhsatsız 9.19 mm tabanca, 5 adet şarjör, 3 adet kurusıkı tabanca, 237 adet fişek, 725 adet ses fişeği, 78 adet 1'er litrelik dolu alkollü içki şişesi, toplamda 150 adet telefon batarya ve aksesuarları ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında 5607 ve 6136 sayılı kanun maddeleri gereğince adli tahkikat başlatılırken, ayrıca şahıslara idari para cezası uygulandı.

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