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Sahte içkileri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da ürettikleri sahte alkollü içkileri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da ürettikleri sahte alkollü içkileri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak içki imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı istihbaratını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şişe sahte alkollü içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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