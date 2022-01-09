Şair Orhan Şaik Gökyay memleketi Kastamonu'da anıldı

"Bu Vatan Kimin" şiiriyle hafızlara kazınan ünlü şair ve öğretmen Orhan Şaik Gökyay, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen şiir yarışmasıyla anıldı.

İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü Derneği İnebolu Temsilcisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş'ın girişimleri ile "Vatan Şairi Orhan Şaik Gökyay'' konulu şiir okuma ve yazma yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmanın ödül töreni Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, İstanbul Gençlik ve Düşünce Kulübü Derneği İnebolu Temsilcisi Necmettin Üçyıldız, Araştırmacı Yazar Mustafa Fakazlı ve öğrenciler katıldı.

Ödül törenin konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ise "Ben böyle anma programlarında hep şunu derim. Bu anma programı değil, olmamalıdır. Anma programının yanında anma ve anlama programı olmadır. Çünkü anmak güzeldir ama anlama bambaşka bir şeydir. Eğer anlarsak nice Şair Orhan Şaik Gökyaylar, Nice Oğuz Ataylar, nice Ömer Seyfettinler, nice Mehmet Akifler yetiştiririz. Bizlerin de hedefleri budur. Bu programların devamı gelmeli bunlar bizim hazinelerimiz ve bizim İnebolu'nun da değerleri bunları tanıtmamız yaşatmamız ve bu programları sık sık yapmamız lazımdır" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilerin şiirleri okundu ve protokol üyeleri tarafından ödülleri taktim edildi.