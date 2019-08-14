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Sallandığı ağacın dalı başına düşen genç hakim ağır yaralandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde salıncakta sallanırken kırılan ağaç dalı başına isabet eden hakim ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde salıncakta sallanırken kırılan ağaç dalı başına isabet eden hakim ağır yaralandı.


Kastamonu'nun Araç ilçesinde bağlı Kemerler köyünde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'dan köyüne gelen hakim Ramazan Mersin (28), ağaca salıncak kurdu. Salıncakta sallandığı sırada ağaç kırıldı ve genç hakimin başına isabet etti. Ağır yaralanan İstanbul Kartal 23'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Mersin, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ramazan Mersin, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kastamonu'da yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ramazan Mersin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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