Samanlıkta çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'da tadilat yapılan samanlıkta çıkan yangında bin 200 saman balyası, 20 ton arpa, 15 ton buğday ve bir römork yandı. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Kastamonu merkez ilçesine bağlı Kırcalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Yavuz'a ait samanlıkta tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangın ev ve ahıra sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir kişinin vücudunda yanıklar oluşurken, bir kişi de dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında bin 200 saman balyası, 20 ton arpa, 15 ton buğday, bir römork ile bir yem ezme değirmeni yandı. Yanan samanlığı çaresizlikle izleyen aile, yangın sırasında gözyaşlarını tutamadı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.