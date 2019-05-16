Samsun'a Giden Bisikletçiler Tosya'da Mola Verdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'a giden bisikletçiler, Kastamonu'nun Tosya ilçesine ulaştı.

Yunanistan'ın Selanik şehrinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'a varmak için yola çıkan 14 bisikletli, bin 453 kilometrelik yolculukta Tosya'ya ulaştı. Bisikletçileri ilçe merkezinde Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, MHP Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı ve Belediye Meclis üyeleri karşıladı.Tosyalı yöneticilerin misafir ettiği sporcular bir süre dinlendikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkarak tekrar pedal çevirmeye başladı.