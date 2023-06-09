Sanatçı Ali Kınık'tan Melek Mosso'ya gönderme: "Söyler misiniz, bu ülkede sanatçının özgür olmadığı hangi alan var”

Kastamonu'da sahne alan sanatçı Ali Kınık, Melek Mosso'nun ödül töreninde söylediği sözlere gönderme yaparak, “Söyler misiniz, bu ülkede sanatçının özgür olmadığı hangi alan var? İsteyen istediği fikri, haksızlığı, ahlaksızlığı ülkede neyden bahsediyoruz” dedi.

Sanatçı Ali Kınık, Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Türk Dünyası Günleri'nde sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş için şarkılarını seslendiren Ali Kınık, yaklaşık 1 saat süren konserde büyük ilgi gördü. Alandaki vatandaşlar Ali Kınık'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde kısa bir konuşma yapan Ali Kınık, ödül töreninde söylediği sözlerle gündeme gelen Melek Mosso'ya gönderme yaptı.

"Biz özgürlüğün çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz"

“Bu eseri ülkemin özgür olmayan, susturulan insanları için söyleyeceğim” diyerek gönderme yapan Kınık, “Bu ülkede sanatçı olmanın gereğinin bu olduğunu düşünüyorlar. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Sen bir sanatçı olarak çıkıyorsun ve 13-15 yaşındaki kız çocuklarımıza bile, ‘istediğiniz yerinizi açın, istediğinizi konuşun, istediğinizi yapın' ve arkasından da ‘bu ülkede özgür değiliz, sanat özgür değil' diyorsunuz. Ben bunu demeyeceğim. Diyeceğim ki sevgili kardeşlerim biz özgürlüğün çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir sanatçıya söyletilmeyecek sözlerin söylendiğini görüyoruz. Ben diyorum ki siz böyle bir milletin evlatları değilsiniz. Siz yer yüzünde hakkı, hakikati hakim kılan bir milletin evlatlarısınız. Yeryüzünde zulüm edenle, haksızlık edenle mücadele eden bir milletin evlatlarısınız. Genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın beynini bu şeylerle doldurulmasına müsaade etmeyin. Biz Müslüman ve Türk evlatlarıyız, biz Allah'ın yeryüzünde hakkı, hakikati tahsis etsin diye yarattığı bir milletin evlatlarıyız. Ahlaksızlığın sınırları yoktur. Söyler misiniz, bu ülkede sanatçının özgür olmadığı hangi alan var? Biz Allah'ın izniyle, bu milletin evladı, kardeşiniz olarak şunu söylüyoruz; asıl olan bu milletin değerleri, ahlakları, töresi, kültürü ve geleceğidir. Biz geçmişte bu milleti güçlü kılan şeyler neyse onları söylemeye devam edeceğiz” dedi.