Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı

Kastamonu'nun inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 işçi yaralandı.

Olay, Kastamonu il merkezi Budamış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapım çalışmaları devam eden inşaatın şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, 40 işçinin ikamet ettiği 8 koğuş kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmek için müdahale etmek isteyen bir işçi ise yaralandı. Yaralanan işçiye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.