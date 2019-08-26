Şapka İnkılabının 94. yılı Tosya'da kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve Şapka İnkılabının 94. Yıldönümü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkinliklerle kutlandı.

Tosya bağları gezisi ile sona eren etkinliğe Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, eşi Seval Kavaklıgil, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lale Özder, Tosya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Tabakoğlu, Vedat Tek Kültür Merkezi Müdiresi İlknur Ayna, el sanatları ustası kadınlar ve davetliler katıldı. Etkinlik Tosya Belediyesi Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde sergi açılışıyla başladı.

Açılış kurdelesini Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lale Özder birlikte kesti. Açılışın ardından Tosyalı kadınların hazırladığı el sanatları sergisini gezen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Doç. Dr. Lale Özder Organizatör Mehpare Abacı'dan ilçede halen devam eden el sanatları hakkında bilgi aldı. El sanatları sergisinin gezilmesinin ardından Başkan Kavaklıgil'in eşine yöresel kına gecesi yapıldı. Tosya Bindallısı ve fes giydirilen Seval Kavaklıgil'e temsili kına yakılarak Tosya yöresi şarkılar söylendi ve çalgılar çalındı.

Tosya'nın kültürü ve yöresel el sanatlarının yer aldığı tanıtım sergisinin gezilmesinin ve kına gecesi yapılmasının ardından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lale Özder tarafından yöresel kültürler ve el sanatları konulu konferans verildi. El sanatlarının ilçe açından önemli bir değer olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özder ilçelerin kültürüne ve el sanatlarına sahip çıkmaları gerektiğini anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve Şapka İnkılabının 94. Yılı etkinlikleri ilçe kültürünün vazgeçilmez parçası olan Tosya Bağları gezisi ile sona erdi.

Katılımlarından dolayı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lale Özder'e Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından teşekkür plaketi verildi. Tosya'nın kültürüne ve el sanatlarına belediyenin her zaman sahip çıktığının altını çizen Başkan Kavaklıgil, “Şapka İnkılabı'nın 94. Yıldönümünü ilçemizde de kutladık. Yöresel el sanatlarımızı ve kültürel değerlerimizi sergiledik. Tosya Belediyesi olarak kültürümüze sahip çıkarak kuşaktan kuşağa aktarılması için çalışıyoruz. El sanatlarımızı destekliyoruz ve tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kültürümüze ve özbenliğimize sahip çıkmaya el sanatlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.