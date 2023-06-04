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Şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.



Kaza, Cide ilçesi Bartın-Kastamonu karayolu Kalafat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü B.K. ve araç içinde bulunan T.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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