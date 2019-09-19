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Şarampole devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu

Kastamonu’run İnebolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kastamonu'run İnebolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre İnebolu'da Ali Salepçioğlu yönetimindeki 37 BV 855 plakalı kamyonet, Kastamonu-İnebolu karayolu Digöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza yerinden kamyonet çekici yardımı ile çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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