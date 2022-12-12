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Şarampole devrilen otomobildeki askeri personel yaralandı

Kastamonu’da şarampole yuvarlanan otomobildeki askeri personel yaralandı.

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki askeri personel yaralandı.


Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Aşağıdiphan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Astsubay Çavuş H.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada H.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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